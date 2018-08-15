Ультрас "Динамо" избили в Киеве болельщиков "Славии"

У оппонентов была отобрана баннер и одежда с клубной символикой.

Ультрас киевского «Динамо» во вторник, 14-го августа, избили фанатов пражской «Славии» в Киеве.

Примерно двадцать киевских ультрас из движений Kids of Capital, North Company и Солянка БС атаковали десять чешских болельщиков, сообщается в сообществе Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

Те попытались сбежать, но фанаты «Динамо» настигли их и учинили над ними расправу, попутно отобрав баннер, клубный шарф и футболку.

Драку пытались прекратить представители правоохранительных органов - около пяти человек, однако в этом не преуспели.

Как сообщал УНИАН, в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» обыграло «Славию» со счетом 2:0 и вышло в раунд плей-офф квалификации.