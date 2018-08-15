Ультрас "Динамо" избили в Киеве болельщиков "Славии"
12:39, 15 августа 2018Футбол
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У оппонентов была отобрана баннер и одежда с клубной символикой.
Ультрас Динамо подрались с фанатами пражской Славии / facebook.com
Ультрас киевского «Динамо» во вторник, 14-го августа, избили фанатов пражской «Славии» в Киеве.
Примерно двадцать киевских ультрас из движений Kids of Capital, North Company и Солянка БС атаковали десять чешских болельщиков, сообщается в сообществе Troublemakers & Ultras Action в Facebook.
Те попытались сбежать, но фанаты «Динамо» настигли их и учинили над ними расправу, попутно отобрав баннер, клубный шарф и футболку.
Драку пытались прекратить представители правоохранительных органов - около пяти человек, однако в этом не преуспели.
Как сообщал УНИАН, в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» обыграло «Славию» со счетом 2:0 и вышло в раунд плей-офф квалификации.
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