Ультрас "Динамо" избили в Киеве болельщиков "Славии"

12:39, 15 августа 2018
Футбол
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Ультрас Динамо подрались с фанатами пражской Славии / facebook.com

Примерно двадцать киевских ультрас из движений Kids of Capital, North Company и Солянка БС  атаковали десять чешских болельщиков, сообщается в сообществе Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

Те попытались сбежать, но фанаты «Динамо» настигли их и учинили над ними расправу, попутно отобрав баннер, клубный шарф и футболку.

Драку пытались прекратить представители правоохранительных органов - около пяти человек, однако в этом не преуспели.

Как сообщал УНИАН, в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» обыграло «Славию» со счетом 2:0 и вышло в раунд плей-офф квалификации.

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Теги: #фанаты#Лига чемпионов#Динамо Киев