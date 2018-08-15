Сегодня мадридские Реал и Атлетико разыграют Суперкубок УЕФА

В эстонском Таллине состоится матч-открытие нового еврокубкового сезона.

Сегодня в Таллине (Эстония) состоится матч-открытие нового еврокубкового сезона, в котором испанские "Реал" и "Атлетико" (оба - из Мадрида) разыграют Суперкубок УЕФА.

В этом матче сойдутся победитель Лиги чемпионов-2018 "Реал" и обладатель трофея Лиги Европы "Атлетико", сообщает официальный сайт сорнвнований.

Испанские клубы оспаривают между собой трофей в четвертый раз за последние 5 лет. Кроме того, сегодня "Реал" может выиграть Суперкубок УЕФА третий раз подряд. До этого, в мае 2018 года в Киеве, "королевский" клуб из Мадрида оформил третью победу подряд в Лиге чемпионов.

Мадридский "Реал" проведет первый официальный матч без Криштиану Роналду, который в летнее межсезонье перешел в итальянский "Ювентус" из Турина.

Матч в Таллине на Ле Корж Арена начнется в 22.00 по киевскому времени.