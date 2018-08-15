Капитан футбольной "Дженоа" проехал по мосту в Генуе за 10 минут до трагедии

По словам Доменико Кришито, он "проезжал по этому мосту тысячи раз, ведь у меня дом в Аренцано".

Опытный защитник Доменико Кришито был очень близок к тому, чтобы стать жертвой трагического обрушения моста на севере Италии.

Из-за обрушения моста высотой в 45 метров, по которому проходила платная автомагистраль А10, погибло не менее 35 человек, сообщает SportArena.

Защитник Дженоа и экс-игрок Ювентуса и Зенита, был в шаге от гибели. Он выложил в инстаграм историю, пока ехал по мосту вместе с сыном под ливнем. «Папа, который час?» – спрашивает малыш. «11:40». Мост обвалился в 11:50.

«Когда я услышал об этом происшествии, моя кровь застыла в венах, — цитирует наставника Дженоа Джан Пьеро Гасперини heavy.com. — Я видел эти сумасшедшие снимки. Проезжал по этому мосту тысячи раз, ведь у меня дом в Аренцано. Чудовищная трагедия».