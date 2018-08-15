Капитан футбольной "Дженоа" проехал по мосту в Генуе за 10 минут до трагедии
11:13, 15 августа 2018Футбол
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По словам Доменико Кришито, он "проезжал по этому мосту тысячи раз, ведь у меня дом в Аренцано".
Мост в Генуе обвалился через 10 минут после проезда футболиста / Local Team via Reuters TV/REUTERS
Опытный защитник Доменико Кришито был очень близок к тому, чтобы стать жертвой трагического обрушения моста на севере Италии.
Из-за обрушения моста высотой в 45 метров, по которому проходила платная автомагистраль А10, погибло не менее 35 человек, сообщает SportArena.
Защитник Дженоа и экс-игрок Ювентуса и Зенита, был в шаге от гибели. Он выложил в инстаграм историю, пока ехал по мосту вместе с сыном под ливнем. «Папа, который час?» – спрашивает малыш. «11:40». Мост обвалился в 11:50.
«Когда я услышал об этом происшествии, моя кровь застыла в венах, — цитирует наставника Дженоа Джан Пьеро Гасперини heavy.com. — Я видел эти сумасшедшие снимки. Проезжал по этому мосту тысячи раз, ведь у меня дом в Аренцано. Чудовищная трагедия».
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