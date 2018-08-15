Хачериди показал щитки с флагом Украины после игры с московским "Спартаком"

Клуб, за который выступает украинец, выбил московкую команду из Лиги Чемпионов по сумме двух игр со счетом 2:3.

Защитник ПАОК Евгений Хачериди показал щитки в цветах флага Украины после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака» (0:0).

Как пишет Eurosport, по окончании игры футболисты греческой команды подошли поблагодарить болельщиков за поддержку, и Хачериди приспустил гетры, где оказались щитки желто-синего цвета.

Как отмечает издание "Спорт-Экспресс", Евгений Хачериди показал свои щитки фанатам "Спартака".

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"Футболисты клуба из Салоник пошли благодарить своих фанатов за поддержку. В это время с трибун, на которых располагались спартаковские болельщики, в адрес игроков греческой команды стали доноситься выкрики. Хачериди спустил гетры и указал фанатам красно-белых на щитки в цветах украинского флага", - пишет издание.

Полузащитник ПАОК Лео Жаба рассказал, что не первый раз видит щитки защитника команды Евгения Хачериди, выполненные в цветах флага Украины, передает championat.com.

"Сколько знаю Хачериди, у него всегда были щитки с цветами украинского флага. Это нормально. На моих щитках тоже есть бразильская символика", - сказал Жаба.

Украинский футболист вышел на замену на 64-й минуте матча. «Спартак» уступил ПАОК по сумме двух игр со счетом 2:3.

Как сообщал УНИАН, в конце мая бывший игрок киевского "Динамо" Евгений Хачериди стал футболистом греческого ПАОК из Салоники. Действующий контракт центрбека с киевлянами истекал этим летом, поэтому он перешел на правах свободного агента. Евгений Хачериди выступал в Динамо с июля 2009 года, проведя за бело-синих 237 поединков (8 голов).