Нидерландский "Аякс" стал соперником киевского "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов

Команда из Амстердама разгромила бельгийский "Стандард" со счетом 3:0.

В Амстердаме завершился матч 3-го квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором "Аякс" принимал бельгийский "Стандард" и обыграл соперника.

Игра завершилась со счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.

С учетом результата первого матча в Бельгии - 2:2, "Аякс" одержал уверенную победу в двухматчевом противостоянии и вышел в раунд плей-офф квалификации турнира. Там команду из Амстердама уже ждет киевское "Динамо", которое чуть ранее сегодня обыграло по сумме двух матчей чешскую "Славию" из Прагии - 1:1 и 2:0.

Матчи решающего раунда отбора - плей-офф - Лиги чемпионов состоятся 21/22 и 28/29 августа.