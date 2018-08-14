Динамо-Славия - тренер "Динамо" Хацкевич: мы стали на шаг ближе к Лиге чемпионов

Наставник киевлян остался доволен действиями игроков своей команды в матче против чехов.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу (2:0) над «Славией» и выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

- Тяжелая игра, даже две. Кажется, что футбол соперника достаточно простой – левый фланг, передача в центр и борьба. Наши ребята умеют терпеть, дождалась своего шанса и мы еще на шаг приблизились к Лиге чемпионов, - начал тренер киевлян, сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).

На вопроос о том, вспоминали ли «Янг Бойз»? (год назад на этой стадии вылетели как раз от швейцарцев…), тренер заметил: "Конечно, это и мой опыт, и всей команды. Учитывая прошлый год и этот матч - ребята больше были заряжены на борьбу и результат. И самое главное – удачный результат для нас".

А говоря о том - «Стандард» или «Аякс» - кто предпочтительнее в соперниках по плей-офф квалификации Лиги чемпионов, заметил: "«Аякс» может и более именитый клуб, но, как показал первый матч, «Стандард» также непростой соперник. Кто сильнее, тот и пройдет дальше. Предпочтений нет".

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На замечание о том, что показалось, будто в какой-то момент матча из игры выпала середина поля "Динамо" тренер сказал: "Начало было за нами, но когда мы играли первым номером? После первого мяча стали играть поперек и назад, защитники находились под давлением «Славии» и приходилось выходить через короткий пас. В перерыве чуть поменяли игру. Нужно увереннее играть при контроле мяча и рисковать – футбол это подразумевает".

А на вопрос, довольны ли вы действиями своей команды, акцентировал: "К какой игре мы готовились, такая она и была. Вне зависимости от того, кто у «Славии» играет, философия игры команды не меняется. Может, в первом тайме мы позволяли спокойно доставлять мяч с фланга в штрафную, но во втором тайме перестроились и перекрыли фланги. Потом соперник начал играть через центральных защитников, длинный пас и мы были готовы".

Говоря о персоналиях Хацкевич сказал: "Мы больше старались контролировать мяч. Шепелев это хорошо умеет и от этого отталкивались в первую очередь. Плюс мы понимали, что будет много верховых единоборств – для этого вышли Сидорчук и Гармаш. Виталий получил небольшое повреждение на тренировке, и мы не видели смысла выпускать его с первых минут. Все было спланировано, и мы следовали задумке".

А обсуждая трансферное окно, отметил: "Пока окно открыто – все может быть. Кроме того, есть интерес к нашим игрокам и это также меня не может не беспокоить, как тренера. Супрягу не увидим 10-12 дней – была травма после чемпионата Европы и он восстанавливается. Буэно тренируется всего неделю. Поэтому, пока, разумеется, будем полагаться на более опытных ребят".