Динамо-Славия - киевляне выиграли и вышли в плей-офф квалификации ЛЧ (видео)

Матч в Киеве завершился со счетом 2:0.

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором киевское "Динамо" принимало чешскую "Славию" из Праги и обыграло соперника.

Игра завершилась со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне на протяжении всего матча имели явное преимущество, контролировали ход игры и дважды поразили ворота соперника.

В самом начале игры, на 11-й минуте, Беньямин Вербич открыл счет.

А уже под занавес встречи, на 74-й минуте, Артем Беседин удвоил преимущество своей команды и фактически решил исход двухматчевого противостояния.

С учетом результата первого матча (1:1), киевляне уверенно переиграли соперника и вышли в заключительный раунд квалификации - плей-офф - Лиги чемпионов.

Матчи решающего раунда за право сыграть в основном турнире ЛЧ состоятся 21-22 и 28-29 августа.