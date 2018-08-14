Динамо-Славия - онлайн-видеотрансляция, Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд

В Киеве состоится решающий матч в борьбе за место в плей-офф квалификации ЛЧ.

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится ответный и решающий матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором киевское "Динамо" примет чешскую "Славию" из Праги.

Матч недельной давности в столице Чехии завершился вничью - 1:1.

Таким образом, сегодня "Динамо" устроит либо "сухая" ничья - 0:0, либо победа с любым счетом. В свою. очередь, "Славию" устроит результативная ничья - 2:2, 3:3 и т.д., либо также победа с любым счетом.

В случае повторения результата первой игры - 1:1, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

"Динамо" является фаворитом на ставках букмекерских контор.

Матч на НСК "Олимпийский" начнется в 19.30 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".