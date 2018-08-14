Динамо-Славия - онлайн-видеотрансляция, Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд

19:25, 14 августа 2018
Футбол
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Киевское "Динамо" борется за выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов / fcdynamo.kiev.ua

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится ответный и решающий матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором киевское "Динамо" примет чешскую "Славию" из Праги.

Матч недельной давности в столице Чехии завершился вничью - 1:1.

Таким образом, сегодня "Динамо" устроит либо "сухая" ничья - 0:0, либо победа с любым счетом. В свою. очередь, "Славию" устроит результативная ничья - 2:2, 3:3 и т.д., либо также победа с любым счетом.

В случае повторения результата первой игры - 1:1, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти. 

"Динамо" является фаворитом на ставках букмекерских контор.

Матч на НСК "Олимпийский" начнется в 19.30 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#Динамо Киев