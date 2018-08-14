ФИФА может дисквалифицировать национальные федерации Ганы и Нигерии

Проблема заключается во вмешательстве государств в дела футбольных ассоциаций.

Футбольные федерации Нигерии и Ганы могут получить санкции со стороны ФИФА.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций.

Главный футбольный орган мира требует, чтобы до 20 августа в кресло президента Федерации футбола Нигерии вернули легитимно избранного в 2014 году президента Амаджу Мелвина Пиника.

В то же время, в Гане должны отказаться от своего намерения в связи с коррупционным скандалом распустить футбольную ассоциацию страны, что является нарушением правил ФИФА. У ганцев крайний срок от ФИФА - 27 августа.

Санкции могут коснуться всех национальные команды обеих стран. Также командам грозит бан на участие в международных футбольных турнирах в ближайшем будущем.