Главный тренер ФК Львов Жилмар покинул клуб из-за проблем с лицензией

Бразильский специалист не может быть наставником украинской команды.

Во вторник, 14 августа, ФК «Львов» прекратил сотрудничество с бразильским тренером Жилмаром Тадеу да Силва.

Руководство получило заявление тренера об отставке, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт львовского клуба.

Накануне ФК «Львов» получил официальное письмо от Федерации футбола Украины, в котором указывается о невозможности занятия Жилмаром должности наставника «сине-золотых львов». Он имеет лицензию тренера категории "А", в то время как согласно Регламента по аттестации футбольных клубов УПЛ должен иметь лицензию категории Pro.

Таким образом, к следующему матчу УПЛ - 18 августа, против донецкого "Шахтера" - команду будет готовить новый треекрський штаб.