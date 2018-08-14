Главный тренер ФК Львов Жилмар покинул клуб из-за проблем с лицензией

16:45, 14 августа 2018
Футбол
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Жилмар покинул львовский клуб по обоюдному соглашению сторон / fclviv.com.ua

Руководство получило заявление тренера об отставке, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт львовского клуба.

Накануне ФК «Львов» получил официальное письмо от Федерации футбола Украины, в котором указывается о невозможности занятия Жилмаром должности наставника «сине-золотых львов». Он имеет лицензию тренера категории "А", в то время как согласно Регламента по аттестации футбольных клубов УПЛ должен иметь лицензию категории Pro.

Таким образом, к следующему матчу УПЛ - 18 августа, против донецкого "Шахтера" - команду будет готовить новый треекрський штаб.

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Теги: #УПЛ#ФК Львов