Шахтер и Рома договорились о трансфере Тайсона - итальянское СМИ
Руководство донецкого "Шахтера" и итальянского футбольного клуба "Рома" (Рим) достигли принципиальной договоренности о трансфере полузащитника Тайсона.
30-летний бразильский футболист "Шахтера" в ближайшее время станет игроком итальянского клуба, сообщает Affari Di Calcio в Twitter.
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Стоимость трансфера игрока составит 15 млн. евро.
При этом, переход должен случиться в ближайшее время, так как трансферное окно в Италии закрывается 17 августа.
Бразилец перебрался в донецкий «Шахтер» из другой украинской команды - харьковского «Металлиста» зимой 2013-го года за такую же сумму.
В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 4 матча во всех турнирах, где забил один мяч и отдал 3 результативные передачи.