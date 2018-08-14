Шахтер и Рома договорились о трансфере Тайсона - итальянское СМИ

Сумма отступных, по данным журналистов, составит 15 миллионов евро.

Руководство донецкого "Шахтера" и итальянского футбольного клуба "Рома" (Рим) достигли принципиальной договоренности о трансфере полузащитника Тайсона.

30-летний бразильский футболист "Шахтера" в ближайшее время станет игроком итальянского клуба, сообщает Affari Di Calcio‏ в Twitter.

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Стоимость трансфера игрока составит 15 млн. евро.

При этом, переход должен случиться в ближайшее время, так как трансферное окно в Италии закрывается 17 августа.

Бразилец перебрался в донецкий «Шахтер» из другой украинской команды - харьковского «Металлиста» зимой 2013-го года за такую же сумму.

В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 4 матча во всех турнирах, где забил один мяч и отдал 3 результативные передачи.