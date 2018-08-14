Динамо заработает более 30 млн. евро в случае выхода в основной раунд Лиги чемпионов
14:37, 14 августа 2018Футбол
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Команда получит 15,25 млн евро, которые причитаются каждому из 32 участников ЛЧ, плюс бонус по рейтингу УЕФА.
"Динамо" может прилично заработать на выходе в основной турнир Лиги чемпионов / УНИАН
Киевское «Динамо» получит более 30-ти миллионов евро, если выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/19.
Если «Динамо» пройдет пражскую «Славию» и победителя пары «Аякс»/«Стандард», то выйдет в групповой этап и получит 15,25 млн евро, которые причитаются каждому из 32 участников, сообщает Sport.ua.
Также киевлянам причитается бонус по рейтингу УЕФА – 15,5 млн евро, если в групповой этап также попадет «Бенфика». Если же португальский клуб не сумеет пройти турецкий «Фенербахче», то «Динамо» получит на 1,1 млн больше – 16,6 млн.
Как сообщал УНИАН, ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Славия» — «Динамо» состоится в Киеве во вторник, 14-го августа, в 19:30 по киевскому времени. Первый матч завершился со счетом 1:1.
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