Динамо заработает более 30 млн. евро в случае выхода в основной раунд Лиги чемпионов

Команда получит 15,25 млн евро, которые причитаются каждому из 32 участников ЛЧ, плюс бонус по рейтингу УЕФА.

Киевское «Динамо» получит более 30-ти миллионов евро, если выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/19.

Если «Динамо» пройдет пражскую «Славию» и победителя пары «Аякс»/«Стандард», то выйдет в групповой этап и получит 15,25 млн евро, которые причитаются каждому из 32 участников, сообщает Sport.ua.

Также киевлянам причитается бонус по рейтингу УЕФА – 15,5 млн евро, если в групповой этап также попадет «Бенфика». Если же португальский клуб не сумеет пройти турецкий «Фенербахче», то «Динамо» получит на 1,1 млн больше – 16,6 млн.

Как сообщал УНИАН, ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Славия» — «Динамо» состоится в Киеве во вторник, 14-го августа, в 19:30 по киевскому времени. Первый матч завершился со счетом 1:1.