Динамо-Славия - главный тренер сборной Украины посетит матч Лиги чемпионов
13:43, 14 августа 2018Футбол
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Андрей Шевченко оценит готовность игроков столичного клуба перед началом отборочного турнира в Лиге наций.
Андрей Шевченко посетит важный матч "Динамо" в еврокубках / ffu.ua
Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским Динамо и пражской Славией вызвал интерес у главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко.
Наставник сине-желтых просмотрит матч на Олимпийском «вживую», чтобы оценить состояние сборников киевского Динамо, которые примут участие в матче Лиги чемпионов, сообщает Команда 1.
Отметим, что ранее Андрей Шевченко со своим помощником Андреа Малдерой посетил матч третьего тура УПЛ между Динамо и Шахтером, который состоялся 3 августа в Киеве.
В Лиге наций сборная Украины стартует 6 сентября. В этот день сине-желтые сыграют первый выездной матч в группе В против сборной Чехии.
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