Динамо-Славия - главный тренер сборной Украины посетит матч Лиги чемпионов

Андрей Шевченко оценит готовность игроков столичного клуба перед началом отборочного турнира в Лиге наций.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским Динамо и пражской Славией вызвал интерес у главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко.

Наставник сине-желтых просмотрит матч на Олимпийском «вживую», чтобы оценить состояние сборников киевского Динамо, которые примут участие в матче Лиги чемпионов, сообщает Команда 1.

Отметим, что ранее Андрей Шевченко со своим помощником Андреа Малдерой посетил матч третьего тура УПЛ между Динамо и Шахтером, который состоялся 3 августа в Киеве.

В Лиге наций сборная Украины стартует 6 сентября. В этот день сине-желтые сыграют первый выездной матч в группе В против сборной Чехии.