Матч Лиги чемпионов Динамо - Славия: где смотреть?

Игру самого престижного еврокубка покажут на отечественном телеканале "2+2".

Сегодня в Киеве состоится матч 3-го раунда квалификации Лиги чемппионов УЕФА, в котором киевске "Динамо" сыграет против чшской "Славии" из Праги.

Игра начнется в 19.30 по киевскому времени на столичном НСК "Олимпийский" .

Матч в прямом эфире покажет телеканал "2+2". Начало трансляции - в 19.25.

Стоит отметить, что в этом матче возможны дополнительное время и серия пенальти. Поэтому игра может затянуться до трёх часов по длительности, вместо положенных двух.

В случае победы в двухматчевом противостоянии со "Славией" (первая игра завершилась со счетом 1:1) "Динамо" выйдет в четвертый и решающий раунд - плей-офф - квалификации Лиги чемпионов. В случае неудачи команда прямиком отправится в групповой этап второго по значимости еврокубка - Лиги Европы.