Матч Лиги чемпионов Динамо - Славия: где смотреть?

11:41, 14 августа 2018
Футбол
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Динамо и Славия сыграют ответный матч в Киеве / twitter.com/slaviaofficial

Сегодня в Киеве состоится матч 3-го раунда квалификации Лиги чемппионов УЕФА, в котором киевске "Динамо" сыграет против чшской "Славии" из Праги.

Игра начнется в 19.30 по киевскому времени на столичном НСК "Олимпийский" .

Матч в прямом эфире покажет телеканал "2+2". Начало трансляции - в 19.25.

Стоит отметить, что в этом матче возможны дополнительное время и серия пенальти. Поэтому игра может затянуться до трёх часов по длительности, вместо положенных двух. 

В случае победы в двухматчевом противостоянии со "Славией" (первая игра завершилась со счетом 1:1) "Динамо" выйдет в четвертый и решающий раунд - плей-офф - квалификации Лиги чемпионов. В случае неудачи команда прямиком отправится в групповой этап второго по значимости еврокубка - Лиги Европы.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#Динамо Киев