Киевское "Динамо" является фаворитом на ставках букмекеров в матче ЛЧ против "Славии"

Первая игра неделю назад завершилась вничью - 1:1.

Сегодня в Киеве состоится ответный и решающий матч третьего раунда квалификакции Лиги чемпионов УЕФА, в котором киевское "Динамо" примет чешскую "Славию" из Праги.

Победитель противостояния отправится в четвертый раунд - плей-офф - Лиги чемпионов. А если "Динамо" оступится, то прямиком попадет в групповой этап второго по значимости еврокубка Лиги Европы.

На котировках букмекерчких контор "Динамо" является явным фаворитом игры, сообщет специализированный портал BetExplorer.

Портал собрал данный 24 крупнейших контор мира, согласно которым средняя ставка на победу "Динамо" составляет 1.83 к 1, на ничью - 3.27 к 1, а на победу гостей - 4.55 к 1.

Для победу же по сумме двух матчей киевлянам хватит и нулевой ничьей. В свою очередь, "Славии" необхожимо либо побеждать, либо сыграть в результативную ничью - 2:2, 3:3 и т.д.

При повторении счета первого матча - 1:1 будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.