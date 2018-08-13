Сборная Украины обыграла Словакию в матче чемпионата Европы по мини-футболу

Игра в столичном Гидропарке завершилась со счетом 3:1.

В киевском Гидропарке завершился матч 2-го тура чемпионата Европы по мини-футболу, в котором сборная Украины обыграла команду Словакии.

Матч завершился со счетом 3:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинские футболисты имели заметное преимущество на протяжении матча. А на 10-й минуте игры счет открыл Евгений Заец.

На 17-й минуте Евгений Шайдук увеличил преимущество нашей команды, а в начале второго тайма, на 22-й, Николай Кодацкий довел преимущество украинцев до крупного - 3:0.

Лишь после этого словаки сумели чуть сократить свое отставания в счете - на 36-й минуте Ягр Сильвестер забил гол за совю команду - 1:3.

Тем не менее, после этой победы ситуация в турнирной таблице не слишком сильно изменилась для украинской команды в лучшую сторону.

Накануне сборная Украины в матче-открытии турнира проиграла сборной Италии - 3:6. И теперь с 3 очками и общея разницей забитый/пропущенных мячей 6:7 занимает лишь 4-е место в таблице Группы А, уступая командам Черногории, Италии и той же Словакии. Опережают украинцы только сборную Бельгии - 0 очков.

В оставшихся двух матчах группового этапа украинцам необходимо обязательно обыгрывать команды Черногории и Бельгии в борьбе за 1-2 места в группе и выход в плей-офф - 1/4 финала - чемпионата Европы.

Чемпионат Европы по мини-футболу в киевском Гидропарке проходит с 12 по 18 августа.