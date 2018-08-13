Динамо провело презентацию двоих новичков перед матчем со Славией

18:15, 13 августа 2018
Футбол
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Владислав Супряга (слева): "Мечтал играть за "Динамо" / ФК "Динамо"

"Динамо" провело официальную презентацию двоих игроков, которые присоединились к команде летом - нападающего Владислава Супряги и бразильского хавбека Витора Буэно. 

Представление футболистов прошло в конференц-зале тренировочной базы киевского клуба в Конча-Заспе.

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Напомним, форвард Владислав Супряга ранее перешел в "Динамо" из "Днепра-1", тогда как атакующий хавбек Витор Буэно перешел из "Сантоса" на правах аренды.

В ходе презентации 18-летний Супряга еще раз заявил, что "мечтал играть за "Динамо". Витор Буэно, в свою очередь, отметил, что "рад возможности выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы".

Напомним, во вторник киевляне проведут ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской "Славии".

ФК &quot;Динамо&quot;

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Теги: #Динамо Киев#Владислав Супряга