Хацкевич: нам нужно жалить Славию в атаке, как осы жалили нас в Праге

Наставник "Динамо" рассказал о подготовке к ответной игре со "Славией" в Киеве.

Главный тренер "Динамо" поделился новостями и своими ожиданиями накануне ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской "Славии".

«С нами работает 20 полевых футболистов. Пиварич и Шапаренко тоже находятся в общей группе, они работают наравне со всеми. К нам пришли квалифицированные футболисты, но они пришли из другой страны. Им нужно время на адаптацию и понимание наших принципов, по которым мы играем. У нас немного другой футбол. Будем их использовать, когда они будут готовы", - сказал Хацкевич, которого цитирует youtube-канал ФК "Динамо".

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Что касается сильных сторон "Славии", наставник "Динамо" отметил:

"У них достаточно мощная центральная зона и активные фланги в атаке. Нужно уделить внимание двум центральным защитникам при стандартных положениях".

Также Александр Хацкевич вспомнил, что во время первого матча со "Славией" в Праге футболистов и тренеров атаковали осы.

"Завтра нам нужно будет жалить соперника в атаке, как осы на поле в Праге", - заявил динамовский тренер.

Напомним, в первом матче в Праге "Славия" и "Динамо" сыграли в ничью - 1:1. Ответный поединок состоится во вторник, 14 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве.