Шахтер запустил бесплатные занятия футболом в еще одном городе Украины

Зеленодольск (Днепропетровской области) стал девятым украинским городом в рамках проекта детского массового футбола «Давай, играй!»

В Зеленодольске Днепропетровской области стартовал проект детского массового футбола «Давай, играй!»

Возможность бесплатно заниматься футболом в рамках проекта получили более сотни детей города в возрасте от 7 до 12 лет, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Тренировки на синтетической площадке будут проходить три раза в неделю. Shakhtar Social обеспечит ребят необходимым инвентарем и экипировкой, организует турниры и продолжит готовить тренеров-волонтеров.

Shakhtar Social реализует проект «Давай, играй!» в партнерстве с компанией ДТЭК, которая планирует в 2018 году направить на развитие детского футбола 7,6 миллиона гривен. Отметим, что в нескольких километрах от Зеленодольска расположена крупнейшая тепловая электростанция области – Криворожская.

– Хочу выразить благодарность за отличную инициативу, реализованную в нашем городе, – сказал городской голова Зеленодольска Андрей Савченко. – Там, где работает ДТЭК, инфраструктура развивается. Мы поддерживаем «Давай, играй!» – под проект было построено это поле. Здорово, что наши дети могут реализовать свои способности.

Директор ДТЭК Криворожской ТЭС Сергей Шовгеля:

– Главные герои сегодня – дети. Уже чувствуются эмоции, и я понимаю всех участников – у нас настоящий спортивный праздник! Здесь великолепные условия. Наша компания продолжит создавать все возможности, чтобы и дети, и взрослые понимали: мы развиваемся и поддерживаем все начинания.

Гостем мероприятия стал полузащитник «Шахтера» Вячеслав Танковский:

– Рад присутствовать на запуске проекта «Давай, играй!» в Зеленодольске. Хочу сказать, что здесь хорошие условия и прекрасное поле. Желаю всем юным футболистам добиться отличных результатов!

Танковский принял участие в торжественном открытии площадки и первой тренировке для детей проекта «Давай, играй!». По окончании занятия состоялась экскурсия на электростанцию ДТЭК.

Развитие массового детского футбола в Украине является одним из ключевых направлений деятельности некоммерческого фонда Shakhtar Social. Проект «Давай, играй!» с 2013 года постоянно расширяет географию и уже стал национальным. Согласно меморандуму о сотрудничестве с ДТЭК и Львовским облсоветом, в ближайшем будущем он также охватит населенные пункты Львовской и Ивано-Франковской областей.