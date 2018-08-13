Трансляции матчей еврокубков на украинских телеканалах остаются под вопросом

УЕФА пока не заключил контракт на новые сезоны еврокубков ни с одной из украинских телекомпаний.

УЕФА пока не заключил контракт на новые сезоны еврокубков ни с одной из украинских телекомпаний. Об этом сообщает Sport Arena.

Матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют "Реал" и "Атлетико", состоится уже в среду, 15 августа, но пока неизвестно, будет ли он показан в Украине. О заключении контракта с УЕФА на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка сезонов 2018/19, 2019/20 и 2020/21 пока не объявляла ни одна украинская телекомпания.

Возможность трансляции матча предусмотрел телеканал "Футбол 1", однако нечеткость в телепрограмме говорит о том, что вопрос еще не решился, пишет издание.

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Уже на следующей неделе пройдут матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов, куда пробьется "Динамо", если одолеет "Славию". Эти поединки входят в пакет вместе с основной фазой Лиги чемпионов, поэтому показать их возможно, если только заключен договор с УЕФА о трансляции всего турнира.

УЕФА должен был объявить транслятора в Украине трех следующих сезонов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка еще в марте 2018-го, но до сих пор этого не сделал.

Контракт на трансляцию еврокубков у "Медиа Группа Украина" Рината Ахметова (телеканалы "Украина", "Футбол 1/2") истек после киевского финала Лиги чемпионов.