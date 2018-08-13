Тренер Славии: позволить Динамо играть в свой футбол - это самоубийство

Главный тренер "Славии" Индржих Трпишовски рассказал о подготовке к ответному матчу 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Динамо".

"Славия" отправилась в Киев на ответную игру с "Динамо" / facebook.com/SKSlaviaPrahaFotbal

Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски рассказал о подготовке к ответному матчу 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Динамо».

«Дома «Динамо» будет играть немного по-другому, чем в Праге. В Киеве они сильнее, больше владеют мячом. Позволить киевлянам играть в свой футбол - это самоубийство для нас. Мы должны быть достаточно активными. Результат 1:1 в первом матче показывает, что все может случиться в этом противостоянии. Если бы матч закончился со счетом 0:0, то обе команды в ответной встрече играли бы осторожнее".

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Как сообщал УНИАН, перед ответной игрой в Киеве против "Динамо" "Славия" не досчиталась из-за травм двух основных футболистов. Наставник пражской команды отметил, что не знает, выйдут ли эти игроки на поле.

"Какова вероятность появления на поле Симона Дели и Яна Сикоры? Трудно сказать, шансы есть, мы берем их с собой. У Симона проблемы со старой травмой. Посмотрим, в каком состоянии он будет после тренировки. Для обоих футболистов шансы 50 на 50», – сказал Трпишовски, которого цитирует официальный сайт "Славии".

Ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – «Славия» состоится во вторник, 14 августа, в 19.30. на НСК "Олимпийский".