На ЧМ по футболу среди женщин англичанка забила самый забавный гол в истории (видео)

Футболистка сборной Англии Лорен Хемп и сама не поняла, как ей это удалось.

Один из самых странных голов в футбольной истории был забит на женском молодежном чемпионате мира (U-20) во Франции, сообщает "ТСН-Проспорт".

Произошло это в матче между сборными Англии и Мексики. Англичанки не оставили шансов соперницам, обыграв их со счетом 6:1. Хет-триком отметилась Лорен Хемп, которая стала автором в том числе и этого невероятного гола:

Девушка успела прокинуть мяч мимо голкипера, но упала, причем прямо на мяч. Тот отскочил из-под нее точно в ворота.

Англичанки выиграли Группу В и в плей-офф сыграют с командой Нидерландов. Турнир продлится до 24 августа.