На ЧМ по футболу среди женщин англичанка забила самый забавный гол в истории (видео)
12:20, 13 августа 2018Футбол
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Футболистка сборной Англии Лорен Хемп и сама не поняла, как ей это удалось.
На женском молодежном чемпионате мира был забит очень курьезный гол / twitter.com/FIFAWWC
Один из самых странных голов в футбольной истории был забит на женском молодежном чемпионате мира (U-20) во Франции, сообщает "ТСН-Проспорт".
Произошло это в матче между сборными Англии и Мексики. Англичанки не оставили шансов соперницам, обыграв их со счетом 6:1. Хет-триком отметилась Лорен Хемп, которая стала автором в том числе и этого невероятного гола:
Has a stranger goal been scored? #U20WWCpic.twitter.com/eJaktz1cQI— Hayes Creech (@HayesCreech) 12 серпня 2018 р.
Девушка успела прокинуть мяч мимо голкипера, но упала, причем прямо на мяч. Тот отскочил из-под нее точно в ворота.
Англичанки выиграли Группу В и в плей-офф сыграют с командой Нидерландов. Турнир продлится до 24 августа.
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