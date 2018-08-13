На ЧМ по футболу среди женщин англичанка забила самый забавный гол в истории (видео)

12:20, 13 августа 2018
Футбол
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На женском молодежном чемпионате мира был забит очень курьезный гол / twitter.com/FIFAWWC

Один из самых странных голов в футбольной истории был забит на женском молодежном чемпионате мира (U-20) во Франции, сообщает "ТСН-Проспорт".

Произошло это в матче между сборными Англии и Мексики. Англичанки не оставили шансов соперницам, обыграв их со счетом 6:1. Хет-триком отметилась Лорен Хемп, которая стала автором в том числе и этого невероятного гола:

Девушка успела прокинуть мяч мимо голкипера, но упала, причем прямо на мяч. Тот отскочил из-под нее точно в ворота.

Англичанки выиграли Группу В и в плей-офф сыграют с командой Нидерландов. Турнир продлится до 24 августа. 

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Теги: #женский футбол