Легендарный бразилец Роналдо попал в больницу с пневмонией

Чемпион мира 2002 года поблагодарил болельщиков за сообщения поддержки.

Легендарный бразильский нападающий Роналдо госпитализирован в Испании, где он проводил свой отдых.

Обладатель Золотого мяча 1997-го и 2002-го годов поступил в одну из больниц Ибицы еще в пятницу вечером. Там бразильцу был поставлен диагноз – пневмония, сообщает sport.es.

Уже в субботу экс-футболист был переведен по его же запросу в частную клинику Nuestra Señora del Rosario, где он и находится на текущий момент времени.

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Чуть позже Роналдо сообщил, что его выпишут в понедельник, 13 августа. По словам экс-форварда, у него диагностировали сильный грипп. Экс-игрок сборной Бразилии обратился к всем, кто за него переживал и поблагодарил за любовь.

"Друзья, у меня был диагностирован сильный грипп на Ибице, в пятницу меня госпитализировали, но уже все в порядке. В понедельник меня выпишут, и я вернусь домой. Спасибо всем за вашу любовь и сообщения", - написал Роналдо в Twitter.

Напомним, один из самых титулованных и знаменитых футболистов, чемпион мира-2002 Роналдо завершил карьеру в 2011 году.