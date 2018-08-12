Заря одержала трудовую победу над Карпатами во Львове

Гол Игоря Харатина под конец встречи принес луганской команде три очка.

Во Львове на стадионе "Украина" состоялся матч 4-го тура Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали луганскую "Зарю".

Поединок завершился минимальной победой гостей - 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Читайте такжеАлександрия минимально обыграла Арсенал и закрепила лидерство в УПЛ

Поединок изобиловал острыми моментами, команды продемонстрировали открытый футбол. Однако гол был забит только один. На 77-й минуте хавбек "Зари" Игорь Харатин расстрелял ворота "Карпат" после прострела Дмитрия Хомченовского.

В последние минуты на поле кипели страсти, львовяне всеми силами старались отыграться, но счет не изменился.

"Заря" набрала 7 очков и поднялась на 4-е место в таблице. У "Карпат" - 4 балла.