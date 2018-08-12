Заря одержала трудовую победу над Карпатами во Львове

19:03, 12 августа 2018
Футбол
106 0
facebook.com/FCZoryaLuhansk

Поединок завершился минимальной победой гостей - 1:0, сообщает официальный сайт соревнований. 

Читайте такжеАлександрия минимально обыграла Арсенал и закрепила лидерство в УПЛ

Поединок изобиловал острыми моментами, команды продемонстрировали открытый футбол. Однако гол был забит только один. На 77-й минуте хавбек "Зари" Игорь Харатин расстрелял ворота "Карпат" после прострела Дмитрия Хомченовского. 

В последние минуты на поле кипели страсти, львовяне всеми силами старались отыграться, но счет не изменился.

"Заря" набрала 7 очков и поднялась на 4-е место в таблице. У "Карпат" - 4 балла.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #УПЛ-2018/19