Заря одержала трудовую победу над Карпатами во Львове
19:03, 12 августа 2018Футбол
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Гол Игоря Харатина под конец встречи принес луганской команде три очка.
facebook.com/FCZoryaLuhansk
Во Львове на стадионе "Украина" состоялся матч 4-го тура Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали луганскую "Зарю".
Поединок завершился минимальной победой гостей - 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.
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Поединок изобиловал острыми моментами, команды продемонстрировали открытый футбол. Однако гол был забит только один. На 77-й минуте хавбек "Зари" Игорь Харатин расстрелял ворота "Карпат" после прострела Дмитрия Хомченовского.
В последние минуты на поле кипели страсти, львовяне всеми силами старались отыграться, но счет не изменился.
"Заря" набрала 7 очков и поднялась на 4-е место в таблице. У "Карпат" - 4 балла.
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