Александрия минимально обыграла Арсенал и закрепила лидерство в УПЛ
18:51, 12 августа 2018Футбол
3 0
Клуб из Александрии опережает в Премьер-лиге двух грандов - "Динамо" и "Шахтер".
Андрей Цуриков (справа) принес победу "Александрии" / olimpik.com.ua
В Александрии завершился матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местная ФК "Александрия" обыграла киевский "Арсенал".
Счет встречи - 1:0 в пользу подопечных Владимира Шарана, сообщает сайт УПЛ.
Решающий гол на 58-й минуте провел Андрей Цуриков. "Александрия" набрала максимум очков после четырех туров - 12. Команда возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. У "Динамо" и "Шахтера" - по 9 пунктов, при этом динамовцы провели на один матч меньше.
"Арсенал" - единственная команда после четырех туров, не набравшая пока ни одного очка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter