Александрия минимально обыграла Арсенал и закрепила лидерство в УПЛ

Клуб из Александрии опережает в Премьер-лиге двух грандов - "Динамо" и "Шахтер".

В Александрии завершился матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местная ФК "Александрия" обыграла киевский "Арсенал".

Счет встречи - 1:0 в пользу подопечных Владимира Шарана, сообщает сайт УПЛ.

Решающий гол на 58-й минуте провел Андрей Цуриков. "Александрия" набрала максимум очков после четырех туров - 12. Команда возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. У "Динамо" и "Шахтера" - по 9 пунктов, при этом динамовцы провели на один матч меньше.

"Арсенал" - единственная команда после четырех туров, не набравшая пока ни одного очка.