Александрия минимально обыграла Арсенал и закрепила лидерство в УПЛ

18:51, 12 августа 2018
Футбол
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Андрей Цуриков (справа) принес победу &quot;Александрии&quot; / olimpik.com.ua

Счет встречи - 1:0 в пользу подопечных Владимира Шарана, сообщает сайт УПЛ

Решающий гол на 58-й минуте провел Андрей Цуриков. "Александрия" набрала максимум очков после четырех туров - 12. Команда возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. У "Динамо" и "Шахтера" - по 9 пунктов, при этом динамовцы провели на один матч меньше. 

"Арсенал" - единственная команда после четырех туров, не набравшая пока ни одного очка.

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Теги: #УПЛ-2018/19