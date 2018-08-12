Ярмоленко дебютировал в АПЛ, но ничего не смог поделать против грозного Ливерпуля

Украинец вышел на замену в середине второго тайма.

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко принял участие в матче 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонская команда играла на выезде с "Ливерпулем".

Игрок сборной Украины вышел на замену на 67-й минуте вместо форварда Марко Арнаутовича и за время, оставшееся до конца игры, ничем себя не проявил.

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"Ливерпуль" не имел проблем с достижением результата в поединке с "Молотобойцами". Уже на 19-й минуте Мохаммед Салах открыл счет, а затем дважды отличился Садио Мане (по голу в каждом из таймов). Ярмоленко появился на поле при счете 3:0 и стал свидетелем четвертого гола хозяев поля - на 88-й минуте довершил разгром "Вест Хэма" Даниэл Сарридж. 4:0.

Напомним, Андрей Ярмоленко стал одним из новичков "Вест Хэма" в летнее межсезонье, перейдя из дортмундской "Боруссии".