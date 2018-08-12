Лунин провел третий матч за Реал и завоевал свой первый трофей

"Королевский клуб" стал обладателем неофициального трофея Сантьяго Бернабеу.

Украинец Андрей Лунин провел за "Реал" свой третий матч, выйдя на замену на 78-й минуте в поединке на Кубок Сантьяго Бернабеу, в котором "Королевский клуб" играл с "Миланом".

Встреча проходила в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счётом 3:1 в пользу «Реала». Украинский голкипер Лунин заменил в концовке матча основного вратаря "сливочных" Кейлора Наваса при счете 2:1. В оставшееся время моментов у ворот "Реала" не возникало, а сам Лунин коснулся мяча лишь трижды.

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Лунин продолжает не пропускать в составе мадридской команды - на данный момент он провел за "Реал" три матча и сохранил свои ворота "сухими". Правда, во всех трех случаях украинец выходил на замену.

Кубок Сантьяго Бернабеу - ежегодный товарищеский турнир, проводимый с 1979 года. С 1987 года турнир состоит всего из одного матча. Следует отметить, что "Реал" выиграл этот неофициальный трофей уже в 28-й раз.

В матче с "Миланом" за "Реал" забивали Карим Бензема, Гарет Бэйл и Борха Майораль. За "Милан" отличился экс-форвард "сливочных" Гонсало Игуаин, который забил дебютный гол за "россо-нери".