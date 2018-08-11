Шахтер добыл волевую победу над Ворсклой в 4-м туре Премьер-лиги

21:28, 11 августа 2018
Футбол
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"Шахтер" - "Ворскла" - 4:1 / facebook.com/fcshakhtar

Поединок завершился со счетом 4:1, сообщает официальный сайт УПЛ.

Зрители увидели два разных тайма. Полтавская команда активно начала встречу и заслуженно вышла вперед на 25-й минуте - ударом головой отличился Шарпар. 

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Однако во втором тайме игра приняла другой характер - "Шахтер" не оставил шансов сопернику, забив четыре гола на разный вкус. Голы Марлоса (50-я минута), Степаненко (59-я), Хочолавы (62-я) и Мораеса (74-я) принесли горнякам разгромную победу над бронзовым призером прошлого сезона.

"Шахтер" набрал 9 очков - 3-е место. У "Ворсклы" остается 3 пункта (10-я позиция). 

Еще три поединка 4-го тура состоятся в воскресенье.

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Теги: #ФК Шахтер#УПЛ-2018/19