Соперник Динамо несет потери: два основных футболиста Славии не сыграют в Киеве

Защитник Симон Дели и полузащитник Ян Сикора, скорее всего, не помогут чешской команде в ответном противостоянии с "Динамо" в Лиге чемпионов.

Соперник киевского "Динамо" по 3-му раунду квалификации Лиги чемпионов - пражская "Славия" - по причине травм потеряла сразу двух ведущих исполнителей.

Речь идет о защитнике Симоне Дели и полузащитнике Яне Сикоре. Оба этих футболиста выходили в стартовом составе "Славии" в первом матче против "Динамо" (1:1), но не попали в заявку на вчерашний поединок пражан в чемпионате Чехии с "Младой Болеслав" (0:1).

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Как рассказал после окончания этой встречи главный тренер "Славии" Индржих Трпишовски, есть большая вероятность, что Дели и Сикора не смогут сыграть с "Динамо" в Киеве.

"К сожалению, мы потеряли из-за травм Дели и Сикору. Ни один, ни второй сейчас не имеют возможности тренироваться. Когда они вернутся в строй, станет понятно на днях. Возможно, и Дели, и Сикора отправятся с нами в Киев, но, в любом случае, вопрос их участия в матче с "Динамо" будет решаться в день игры", - сказал Трпишовски, сообщает сайт dynamo.kiev.ua.

Напомним, ответный матч между "Динамо" и "Славией" состоится в ближайший вторник, 14 августа, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало встречи - в 19:30.