Олимпик и Львов поделили очки в матче УПЛ

21:01, 10 августа 2018
Футбол
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"Олимпик" - "Львов" - 1:1 / ФК "Олимпик"

В Киеве на стадионе "Динамо" состоялся матч 4-го тура Премьер-лиги, в котором "Олимпик" принимал ФК "Львов". Поединок завершился вничью - 1:1, сообщает официальный сайт УПЛ.

Гости большую часть матча играли вдесятером - уже на 39-й минуте арбитр за две желтые карточки удалил Владислава Приймака. Тем не менее, "Львов" уверенно сопротивлялся и во втором тайме даже вышел вперед. Головой после навеса со штрафного забил Адамюк.

Казалось, матч так и закончится, но на 86-й минуте Евгений Пасич мощным дальним ударом в девятку сравнял счет и спас для "Олимпика" ничью.

Остальные матчи 4-го тура состоятся в субботу и воскресенье, кроме поединка "Мариуполь" - "Динамо", который перенесен на сентябрь из-за занятости обеих команд в еврокубках.

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Теги: #УПЛ-2018/19