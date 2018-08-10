18-летний форвард Супряга: мечтал играть за Динамо (видео)

Новичок киевлян дал интервью клубным СМИ.

Новичок киевского «Динамо» Владислав Супряга в первом интервью после перехода отметил, что играть за столичный клуб было его мечтой.

«Очень рад, для меня большая честь играть за такой великий клуб, как «Динамо». Почему «Динамо»? У меня была мечта – играть за эту команду. Друзья (прим. - по юниорской сборной Украины) поздравили меня с переходом, сказали, что это правильное решение, что я буду здесь быстрее прогрессировать, что я молодец и что они меня ждут в "Динамо", - отметил нападающий в комментарии пресс-службе киевлян.

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Также Владислав Супряга признался, что интерес со стороны "бело-синих" появился к нему после завершения чемпионата Европы (U-19), где сборная Украины завоевала бронзу.

"Какие у меня амбиции в "Динамо"? Выигрывать трофеи с командой и заиграть в стартовом составе", - добавил 18-летний форвард.

Как сообщал УНИАН, о трансфере в киевское "Динамо" Владислава Супряги стало известно сегодня. Сумма сделки, по данным СМИ, - 6 миллионов евро.