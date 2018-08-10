Месси стал новым капитаном Барселоны

16:23, 10 августа 2018
Футбол
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Лионель Месси / REUTERS

Об этом сообщает официальный твиттер каталонского клуба.

Ранее Месси также эпизодически носил капитанскую повязку в некоторых матчах "Барселоны". Так, в 2015-м его выбрали вице-капитаном команды. Однако теперь аргентинец будет выводить "сине-гранатовых" на матчи в роли капитана на постоянной основе.

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Тремя вице-капитанами "Барселоны" стали Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серхи Роберто. Отметим, что все четверо, включая Месси - выпускники академии "Барселоны", Ла Масии. 

Первый матч в роли полноправного капитана "Барселоны" Месси может провести в это воскресенье - в Суперкубке Испании против "Севильи".

Как сообщал УНИАН, многолетний капитан каталонского клуба Андрес Иньеста продолжил карьеру в японском клубе "Виссел Кобе".

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Теги: #Барселона#Лионель Месси