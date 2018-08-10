Месси стал новым капитаном Барселоны
Лионель Месси назначен новым капитаном каталонской "Барселоны" после ухода из команды Андреса Иньеста.
Об этом сообщает официальный твиттер каталонского клуба.
Ранее Месси также эпизодически носил капитанскую повязку в некоторых матчах "Барселоны". Так, в 2015-м его выбрали вице-капитаном команды. Однако теперь аргентинец будет выводить "сине-гранатовых" на матчи в роли капитана на постоянной основе.
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Тремя вице-капитанами "Барселоны" стали Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серхи Роберто. Отметим, что все четверо, включая Месси - выпускники академии "Барселоны", Ла Масии.
🔵🔴 Four Barça captains for this season: all from La Masia!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 10 серпня 2018 р.
1⃣ Messi
2⃣ Sergio
3⃣ @3gerardpique
4⃣ @SergiRoberto10https://t.co/3ZPXmJr6Ub
Первый матч в роли полноправного капитана "Барселоны" Месси может провести в это воскресенье - в Суперкубке Испании против "Севильи".
Как сообщал УНИАН, многолетний капитан каталонского клуба Андрес Иньеста продолжил карьеру в японском клубе "Виссел Кобе".