Украинец Малиновский забил за Генк в Лиге Европы (видео)
Украинский полузащитник бельгийского «Генка» Руслан Малиновский провел очередной гол за свою нынешнюю команду. На этот раз 25-летний футболист отличился в поединке Лиги Европы.
Успешным для украинца стал первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против польского «Леха» из Познани, который состоялся вчера на поле «Генка». На 44-й минутеМалиновский, взяв игру на себя, ворвался в штрафную площадь соперника слева и ударом метров с 10-ти поразил цель.
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Отметим, что Малиновский в этом матче провел на поле все 90 минут игры. Поединок завершился победой "Генка" - 2:0.
Для Руслана Малиновского этот гол стал четвертым в четырех последних матчах команды. До этого он забил в матчах чемпионата Бельгии против «Локерена» и «Сент-Трюйдена», а также в поединке квалификации Лиги Европы с «Фола Эш» (Люксембург).
Напомним, в "Генке" украинский полузащитник выступает в аренде, а трансферными правами на него владеет донецкий «Шахтер».
Как сообщал УНИАН, в четверг два украинских клуба сыграли матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы. "Заря" свела матч в ничью с "Брагой" (1:1), а "Мариуполь" уступил "Бордо" (1:3).