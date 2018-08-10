Украинец Малиновский забил за Генк в Лиге Европы (видео)

Руслан Малиновский забил 4 гола в последних 4-х матчах за бельгийскую команду.

Украинский полузащитник бельгийского «Генка» Руслан Малиновский провел очередной гол за свою нынешнюю команду. На этот раз 25-летний футболист отличился в поединке Лиги Европы.

Успешным для украинца стал первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против польского «Леха» из Познани, который состоялся вчера на поле «Генка». На 44-й минутеМалиновский, взяв игру на себя, ворвался в штрафную площадь соперника слева и ударом метров с 10-ти поразил цель.

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Отметим, что Малиновский в этом матче провел на поле все 90 минут игры. Поединок завершился победой "Генка" - 2:0.

Для Руслана Малиновского этот гол стал четвертым в четырех последних матчах команды. До этого он забил в матчах чемпионата Бельгии против «Локерена» и «Сент-Трюйдена», а также в поединке квалификации Лиги Европы с «Фола Эш» (Люксембург).

Напомним, в "Генке" украинский полузащитник выступает в аренде, а трансферными правами на него владеет донецкий «Шахтер».

Как сообщал УНИАН, в четверг два украинских клуба сыграли матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы. "Заря" свела матч в ничью с "Брагой" (1:1), а "Мариуполь" уступил "Бордо" (1:3).