Сборная Украины по футболу отказалась от поселения в гостинице "Москва"

В начале сентября подопечные Андрея Шевченко сыграют в Чехии в Лиге наций.

Стали известны организационные детали подготовки национальной сборной Украины по футболу к стартовому матчу Лиги наций с командой Чехии, который пройдет на выезде 6 сентября.

Принимающая сторона предлагала украинской команде поселиться в большом отеле под названием «Москва» в городе Злин. Представители сборной Украины отказались, поэтому в Злине украинская команда будет жить в двух разных отелях, сообщает сайт zbirna.com.

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Матч состоится в 30 км от Злина в городке Угерске-Градиште. 5 сентября наша команда там проведет открытую тренировку, а 6-го числа состоится матч 1-го тура Лиги наций Чехия - Украина. Начало - в 20.45 по местному времени.

Также, как стало известно, предматчевый сбор подопечных Андрея Шевченко начнется 3 сентября в Киеве. На следующий день, 4 сентября, на НСК «Олимпийский» запланирована открытая тренировка команды.

Напомним, Лига наций - новый турнир УЕФА, призванный заменить товарищеские матчи сборных. Сборная Украины сыграет в одной группе со сборными Чехии и Словакии. Поединки пройдут осенью 2018 года.