Динамо пополняется "молодой кровью": 18-летний Супряга сегодня пройдет медосмотр

Нападающий уже находится в Киеве и готовится к трансферу в столичную команду.

Форвард «Днепра-1» Владислав Супряга сегодня пройдет медосмотр для перехода в киевское "Динамо".

Как сообщает FootballHub, нападающий находится уже в Киеве и готовится к трансферу в столичную команду.

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Ранее сообщалось, что о переходе Владислава Супряги в «Динамо» могут объявить в конце этой недели. «Днепр-1» получит 50% от следующей перепродажи Супряги.

При этом президент "Днепра-1" Юрий Береза уверял, что информация о переходе Супряги в "Динамо" - всего лишь слухи.

Напомним, 18-летний Владислав Супряга является воспитанником академии "Днепра".