Динамо пополняется "молодой кровью": 18-летний Супряга сегодня пройдет медосмотр

10:48, 10 августа 2018
Футбол
356 0
Владислав Супряга / scdnipro1.com.ua

Как сообщает FootballHub, нападающий находится уже в Киеве и готовится к трансферу в столичную команду. 

Читайте такжеПрезидент Днепра-1 просит 15 миллионов евро за форварда, которым интересуется Динамо

Ранее сообщалось, что о переходе Владислава Супряги в «Динамо» могут объявить в конце этой недели. «Днепр-1» получит 50% от следующей перепродажи Супряги.

При этом президент "Днепра-1" Юрий Береза уверял, что информация о переходе Супряги в "Динамо" - всего лишь слухи. 

Напомним, 18-летний Владислав Супряга является воспитанником академии "Днепра".   

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Динамо Киев#Владислав Супряга