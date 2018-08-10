Динамо пополняется "молодой кровью": 18-летний Супряга сегодня пройдет медосмотр
10:48, 10 августа 2018Футбол
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Нападающий уже находится в Киеве и готовится к трансферу в столичную команду.
Владислав Супряга / scdnipro1.com.ua
Форвард «Днепра-1» Владислав Супряга сегодня пройдет медосмотр для перехода в киевское "Динамо".
Как сообщает FootballHub, нападающий находится уже в Киеве и готовится к трансферу в столичную команду.
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Ранее сообщалось, что о переходе Владислава Супряги в «Динамо» могут объявить в конце этой недели. «Днепр-1» получит 50% от следующей перепродажи Супряги.
При этом президент "Днепра-1" Юрий Береза уверял, что информация о переходе Супряги в "Динамо" - всего лишь слухи.
Напомним, 18-летний Владислав Супряга является воспитанником академии "Днепра".
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