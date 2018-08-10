Мариуполь имел не меньше шансов, чем Бордо, но не реализовал - тренер

Александр Бабич прокомментировал поражение ФК "Мариуполь" в матче с "Бордо".

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокоментировал поражение в матче 3-го раунда квалификации с «Бордо» (1:3).

«Мариуполь» имел не меньше шансов, чем «Бордо», но не реализовал. Акцентировали внимание на этом. Класс игроков «Бордо» выше и это сказалось. Сложно комментировал пропущенные голы. Так в футболе бывает, кто меньше ошибается, тот не проигрывает матчи. Не хотелось, чтобы мы сами себе привозили такие простые мячи, но мы учимся..

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Футбол был с обеих сторон атакующий, были моменты и у нас и у «Бордо». Нам есть куда расти, есть над чем работать. Индивидуальное мастерство отдельных футболистов сказалось.

И на установке, и перед выходом на поле акцентировали на том, что задача – забить быстрой гол. Акцентировали внимание, что при стандартах у своих ворот соперник не очень хорошо играет. Здорово сработали в подборе, забили.

Будем думать, как сыграть следующий матч. Хоть маленький шанс у нас есть, будем бороться. У нас неделя, чтобы подготовиться. Главное, чтобы ребята вышли раскрепощенные, спокойно играли в футбол. Тогда получится показать игру», – сказал Бабич, которого цитирует телеканал "Футбол 1".

Как сообщал УНИАН, в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" уступил дома французскому "Бордо" - 1:3.