Заря свела вничью матч с португальской Брагой в квалификации Лиги Европы

23:23, 09 августа 2018
Футбол
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facebook.com/FCZoryaLuhansk

В Запорожье состоялся первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором луганская "Заря" принимала португальскую "Брагу". Команды сыграли вничью - 1:1, и победитель противостояния определится через неделю.

В первом тайме команды создали не так много моментов. Караваев из выгодного положения пробил выше ворот, а отличиться гостям помешал прекрасно действовавший в рамке ворот "Зари" бразильский вратарь Филиппе.  

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В начале втором тайме "Зарю" от гола уже спасла перекладина! Однако счет был все же открыт. Орта воспользовался позиционной ошибкой защитников "Зари" и поразил ворота луганчан на 69-й минуте.

Однако уже на 72-й Караваев восстановил равновесие - ударом с лета полузащитник хозяев отправил мяч в дальнюю девятку. 

Счет 1:1 сохранился до финального свистка.

Ответная игра состоится в Португалии 16 августа.

  

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Теги: #Заря в Лиге Европы