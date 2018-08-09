Мариуполь дома проиграл Бордо в первом матче квалификации Лиги Европы

Мариупольская команда открыла счет, но в ответ пропустила три гола и имеет минимум шансов на продолжение борьбы в турнире.

В Одессе завершился первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором ФК "Мариуполь" принимал французский "Бордо". Украинская команда потерпела поражение - 1:3, сообщает официальный сайт УЕФА.

Лучше матч начали хозяева поля. После розыгрыша углового на 7-й минуте мяч отскочил в центр штрафной, где на подборе оказался Мишнев. Красивым ударом с лету полузащитник пробил точно в угол - 1:0.

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Однако уже до перерыва французская команда не только сравняла счет, но и вышла вперед. На 33-й и 38-й минуте Ляборд сделал дубль, причем второй гол оказался курьезным - грубейший ляп допустил голкипер "Мариуполя" Худжамов.

На 49-й минуте Тшуамени расстрелял ворота украинского клуба - 3:1, сделав шансы "Мариуполя" на проход в следующий раунд минимальными.

Ответный матч во Франции состоится через неделю, 16 августа.