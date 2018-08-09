Онлайн-видеотрансляция Заря - Брага: квалификация Лиги Европы

21:22, 09 августа 2018
Футбол
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Сегодня в Запорожье проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором луганская "Заря" принимает португальскую "Брагу".

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Этим поединком "Заря" начинает новую еврокубковую кампанию. Напомним, что в двух предыдущих сезонах "Заря" становилась участником группового этапа Лиги Европы. 

Победитель двухматчевой дуэли "Заря" - "Брага" встретится на следующем этапе с лучшей командой в паре РБ "Лейпциг" (Германия) - "Университатя" (Румыния).

Матч "Заря" - "Брага" начнется в Запорожье сегодня в 21.30 (ответная игра - 16 августа).

Прямая трансляция - "2+2".

 

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Теги: #Заря в Лиге Европы