Онлайн-видеотрансляция Заря - Брага: квалификация Лиги Европы
21:22, 09 августа 2018Футбол
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"Заря" проводит первый матч в еврокубках в новом сезоне.
facebook.com/FCZoryaLuhansk
Сегодня в Запорожье проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором луганская "Заря" принимает португальскую "Брагу".
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Этим поединком "Заря" начинает новую еврокубковую кампанию. Напомним, что в двух предыдущих сезонах "Заря" становилась участником группового этапа Лиги Европы.
Победитель двухматчевой дуэли "Заря" - "Брага" встретится на следующем этапе с лучшей командой в паре РБ "Лейпциг" (Германия) - "Университатя" (Румыния).
Матч "Заря" - "Брага" начнется в Запорожье сегодня в 21.30 (ответная игра - 16 августа).
Прямая трансляция - "2+2".
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