Онлайн-видеотрансляция Заря - Брага: квалификация Лиги Европы

"Заря" проводит первый матч в еврокубках в новом сезоне.

Сегодня в Запорожье проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором луганская "Заря" принимает португальскую "Брагу". Читайте такжеМариуполь и Заря проводят матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы - где смотреть Этим поединком "Заря" начинает новую еврокубковую кампанию. Напомним, что в двух предыдущих сезонах "Заря" становилась участником группового этапа Лиги Европы. Победитель двухматчевой дуэли "Заря" - "Брага" встретится на следующем этапе с лучшей командой в паре РБ "Лейпциг" (Германия) - "Университатя" (Румыния). Матч "Заря" - "Брага" начнется в Запорожье сегодня в 21.30 (ответная игра - 16 августа). Прямая трансляция - "2+2".

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