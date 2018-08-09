Экс-хавбек Шахтера Бернард подписал контракт с Эвертоном

19:13, 09 августа 2018
Футбол
58 0
Экс-хавбек &quot;Шахтера&quot; Бернард продолжит карьеру в &quot;Эвертоне&quot; / официальный сайт &quot;Эвертона&quot;

25-летний бразилец подписал договор на 4 сезона.

Читайте такжеФорвард Шахтера Бланко-Лещук перешел в испанскую Малагу

Бернард перешел в «Эвертон» на правах свободного агента. По итогам минувшего сезона футболист покинул «Шахтер», за который выступал с 2013 года.

В составе сборной Бразилии Бернард провел 14 матчей.

Среди претендентов на Бернарда называли «Интер», «Милан», «Вест Хэм», «Челси», а также клубы Турции, Испании и Германии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ФК Шахтер#Эвертон#Бернард