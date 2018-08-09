Экс-хавбек Шахтера Бернард подписал контракт с Эвертоном

Бразилец уехал в Англию на правах свободного агента.

Английский «Эвертон» на своем официальном сайте проинформировал о подписании контракта с экс-полузащитником "Шахтера" Бернардом.

25-летний бразилец подписал договор на 4 сезона.

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Бернард перешел в «Эвертон» на правах свободного агента. По итогам минувшего сезона футболист покинул «Шахтер», за который выступал с 2013 года.

В составе сборной Бразилии Бернард провел 14 матчей.

Среди претендентов на Бернарда называли «Интер», «Милан», «Вест Хэм», «Челси», а также клубы Турции, Испании и Германии.