Экс-хавбек Шахтера Бернард подписал контракт с Эвертоном
19:13, 09 августа 2018Футбол
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Бразилец уехал в Англию на правах свободного агента.
Экс-хавбек "Шахтера" Бернард продолжит карьеру в "Эвертоне" / официальный сайт "Эвертона"
Английский «Эвертон» на своем официальном сайте проинформировал о подписании контракта с экс-полузащитником "Шахтера" Бернардом.
25-летний бразилец подписал договор на 4 сезона.
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Бернард перешел в «Эвертон» на правах свободного агента. По итогам минувшего сезона футболист покинул «Шахтер», за который выступал с 2013 года.
В составе сборной Бразилии Бернард провел 14 матчей.
Среди претендентов на Бернарда называли «Интер», «Милан», «Вест Хэм», «Челси», а также клубы Турции, Испании и Германии.
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