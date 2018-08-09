Атлетико объявил о трансфере хорватского форварда Калинича

Мадридский клуб заплатил Милану 15 миллионов евро.

Мадридский «Атлетико» объявил о трансфере хорватского нападающего, экс-игрока "Днепра" Николы Калинича.

Об этом сообщает пресс-служба испанской команды. Хорватский футболист подписал контракт, рассчитанный на три года. По информации Sky Sport Italia, переход 30-летнего форварда обойдётся «Матрасникам» в 15 млн евро.

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До этого Калинич провел один сезон в «Милане». За "россо-нери" он сыграл 31 матч и забил 6 мячей.

Никола Калинич приехал в составе сборной Хорвартии на ЧМ-2018 в Россию, но был отчислен тренерским штабом уже после первого матча из-за отказа выйти на замену. В итоге без него хорваты вышли в финал ЧМ, завоевав серебро.

Отметим, что с 2011-го по 2015 год Никола Калинич выступал в "Днепре". Он провел за днепропетровцев 86 матчей в чемпионате Украины и забил 37 голов.