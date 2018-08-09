Матч Мариуполь - Динамо в УПЛ перенесен на сентябрь

В эти выходные матч не может состояться из-за плотного международного графика обеих команд.

Украинская Премьер-лига утвердила время переноса поединка 4-го тура между "Мариуполем" и "Динамо" на 26 сентября. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Причиной переноса встречи стало участие обоих клубов в еврокубках. Так, "Мариуполь" проведет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы против "Бордо" сегодня, в четверг, а "Динамо" уже в следующий вторник предстоит ответная игра 3-го раунда отбора Лиги чемпионов со "Славией".

Для очной встречи в эти выходные у "Мариуполя" и "Динамо" не было бы времени на подготовку.

Отметим, что после трех туров УПЛ "Динамо" имеет в активе 9 очков (второе место), а "Мариуполь" - 3 очка (11-е место).