Мариуполь и Заря проводят матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы - где смотреть

В Одессе и Запорожье украинские команды примут опытных еврокубковых бойцов.

Сегодня состоятся два поединка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с участием украинских команд - "Зари" и "Мариуполя".

"Заря" соперничает с португальской "Брагой", а "Мариуполь" проведет встречу с французским "Бордо". Оба поединка состоятся на полях украинских клубов, ответные матчи пройдут через неделю.

Прогнозы букмекеров

Как уже сообщал УНИАН, ни "Мариуполь", ни "Заря" не являются фаворитами в своих парах. В поединке "Мариуполь" - "Бордо" несомненным фаворитом является французкий коллектив. Коэффициент на победу "Бордо" составляет 1,57, на победу "Мариуполя" - 5,87. Ничейный результат имеет котировки 3,70 к 1.

Фаворитом матча "Заря" - "Брага" также считаются гости. На победу "Браги" коэффициент 2,01, на успех луганчан - 3,85, а на ничью - 3,13.

Слова наставников

И главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб, и рулевой "Мариуполя" Александр Бабич с уважением отозвались о своих соперниках. И оба ждут яркого футбола в Запорожье и Одессе.

Александр Бабич (главный тренер "Мариуполя"):

"Уверен, что к матчу с «Бордо» мы подойдем в оптимальных кондициях. Времени немного, но постараемся тактически ребят подготовить и объемно рассказать о «Бордо». Соперник интересный. Но у нас уже определенный опыт есть. Думаю, в матче с «Бордо» будет много красивого футбола".

Юрий Вернидуб (главный тренер "Зари"):

"Нам попался сильный соперник, команда постоянно участвует в еврокубках, один из лидеров в Португалии наряду с "Порту", "Бенфикой", "Спортингом". Если бы "Брага" выступала в УПЛ, то была бы тоже в лидирующей группе. "Брагу" мы хорошо изучили, осталось выйти на поле и показать зрелищную и хорошую игру».

Где смотреть

Поединок "Мариуполь" - "Бордо" состоится в Одессе. Начало - в 20.00. В 19.55 начнется прямая трансляция матча на телеканале "Футбол 1".

Матч "Заря" - "Брага" пройдет в Запорожье. Начало встречи - в 21.30. Начиная с 21.25 смотрите прямую трансляцию игры на телеканале "2+2", а также на сайте УНИАН.