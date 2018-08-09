Месси, Роналду и Салах поспорят за приз лучшему форварду Лиги чемпионов

УЕФА огласил номинантов на награды в различных ампуа.

Пресс-служба УЕФА огласила список номинантов на награды лучших игроков Лиги чемпионов прошлого сезона в различных амплуа.

В каждом амплуа эксперты выделили по три игрока, среди которых будут названы лучшие из лучших, сообщает UEFA.com.

За титул лучшего вратаря поспорят Алиссон ("Рома", ныне "Ливерпуль"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", ныне "Пари Сен-Жермен") и Кейлор Навас ("Реал").

Трио лучших защитников: Марсело ("Реал"), Серхио Рамос ("Реал"), Рафаэль Варан ("Реал").

Лучшим полузащитником будет объявлен кто-то из тройки - Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос ("Реал"), Лука Модрич ("Реал").

За приз лучшему форварду Лиги чемпионов будут соперничать Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал", ныне Ювентус") и Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Отметим, что "Реал" представлен в списке номинантов шестью игроками плюс перешедшим в "Ювентус" Криштиану Роналду, который в мае помог мадридскому клубу выиграть третью Лигу чемпионов подряд.

Победителей в номинациях назовут 30 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов в Монако.