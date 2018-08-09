Фискальная служба проверит ФК Динамо из-за подозрений в неуплате налогов

"Динамо" ранее неоднократно обвинялось СМИ в неуплате налогов.

fcdynamo.kiev.ua

Государственная фискальная служба начала проверку документации ФК "Динамо". Клуб подозревают в неуплате налогов. О проверке налоговики сообщили в ответ на запрос УНН.

Внимание контролирующего органа привлекли слова полузащитника "Динамо" Дерлиса Гонсалеса. Последний незадолго до ухода в аренду в "Сантос" заявил, что зарабатывает в Киеве 110 тысяч евро в месяц. В официальных декларациях столичного клуба такие суммы и близко не фигурируют.

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"Соответствующая информация направлена для дальнейшего принятия мер налогового контроля. В случае установления фактов нарушений требований законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, будут приняты меры по их устранению", – сообщили в ГФС

Отметим, что "Динамо" ранее неоднократно обвинялось СМИ в неуплате налогов. По информации Еspreso.tv, которая фигурировала два года назад, в 2013-2016 годах киевляне суммарно не заплатили в казну 30 миллионов долларов за счет занижения реальных зарплат своих футболистов и персонала. А издание "Новое время" ранее утверждало, что "Динамо" переводило 99% зарплат через оффшорную структуру Newport Management LTD, при этом декларировало менее 1% реальных трат.