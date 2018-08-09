Заря и Мариуполь не являются фаворитами в матчах Лиги Европы против Браги и Бордо

"Мариуполь" принимает "Бордо", а "Заря" сыграет дома с "Брагой".

Сегодня состоятся два поединка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с участием украинских команд - "Зари" и "Мариуполя".

Букмекеры отдают предпочтение в этих играх соперникам украинских клубов.

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В поединке "Мариуполь" - "Бордо" несомненным фаворитом является французкий коллектив. По данным сайта Betexplorer, коэффициент на победу "Бордо" составляет 1,57, на победу "Мариуполя" - 5,87. Ничейный результат имеет котировки 3,70 к 1.

Фаворитом матча "Заря" - "Брага" считаются гости. На победу "Браги" коэффициент 2,01, на успех луганчан - 3,85, а на ничью - 3,13.

Напомним, поединок "Мариуполь" - "Бордо" состоится в Одессе. Начало - в 20.00. Матч "Заря" - "Брага" пройдет в Запорожье. Начало встречи - в 21.30.