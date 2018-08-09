Еще один экс-игрок Динамо оказался в Вест Хэме

Лукас Перес стал одноклубником Андрея Ярмоленко.

Экс-форвард «Карпат» и «Динамо» Лукас Перес стал игроком лондонского «Вест Хэма», сообщает официальный сайт клуба.

Испанец заключил трехлетний контракт, а сумма сделки с лондонским «Арсеналом» составила 4 миллиона фунтов.

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В новой команде Лукас будет выступать с еще одним экс-динамовцем Андреем Ярмоленко.

В 2016 году испанец Перес перешел из «Депортиво» в «Арсенал». Сезон-2017/18 он провел в аренде в клубе из Ла-Коруньи.

С 2011 по 2014 год Лукас Перес выступал за «Карпаты». В 2013 году находился на правах аренды в «Динамо», но за киевский клуб так и не сыграл.