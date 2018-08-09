Украинец Зинченко отказался от перехода в Вулверхэмптон из Ман Сити
12:43, 09 августа 2018Футбол
234 0
Но и рассчитывать на попадание в "основу" команды Гвардиолы не приходится.
Александр Зинченко отказался уходить в "Вулверхэмптон" / REUTERS
Украинский хавбек «Манчестер Сити» Александр Зичненко отказался от перехода в английский «Вулверхэмптон», сообщает английский журналист Тим Нэш.
Сделка по переходу Зинченко в «Вулверхэмптон» отменяется из-за нежелания игрока менять клуб.
Читайте такжеМанчестер Сити договорился о трансфере украинца Зинченко
Несколько недель назад клубы договорились о трансфере за 16 млн фунтов стерлингов, на сегодняшнее утро было запланировано медобследование Зинченко в новом клубе.
Трансферное окно в Англии закрывается сегодня, 9 августа.
В прошлом сезоне Зинченко сыграл за "Ман Сити" 11 матчей во всех турнирах, примущественно оставаясь игроком резерва.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter