Украинец Зинченко отказался от перехода в Вулверхэмптон из Ман Сити

Но и рассчитывать на попадание в "основу" команды Гвардиолы не приходится.

Украинский хавбек «Манчестер Сити» Александр Зичненко отказался от перехода в английский «Вулверхэмптон», сообщает английский журналист Тим Нэш.

Сделка по переходу Зинченко в «Вулверхэмптон» отменяется из-за нежелания игрока менять клуб.

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Несколько недель назад клубы договорились о трансфере за 16 млн фунтов стерлингов, на сегодняшнее утро было запланировано медобследование Зинченко в новом клубе.

Трансферное окно в Англии закрывается сегодня, 9 августа.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за "Ман Сити" 11 матчей во всех турнирах, примущественно оставаясь игроком резерва.