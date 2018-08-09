Украинцы Хачериди и Шахов помогли ПАОКу оформить феерическую победу над Спартаком (видео)

Греческая команда уступала россиянам - 0:2, но после этого забила три мяча подряд.

Футболисты сборной Украины Евгений Хачериди и Евгений Шахов, которые выступают за греческий ПАОК, приняли участие в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против российского "Спартака" (3:2).

Экс-защитник "Динамо" Хачериди появился в стартовом составе ПАОКа в домашней игре с москвичами, сообщает официальный сайт ФФУ.

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Уже на 17-й минуте хозяева проигрывали - 0:2, но еще до перерыва сумели ответить тремя голами. Во второй половине встречи команды не забивали, хотя гости имели шанс отличиться с пенальти, который был назначен за нарушение правил со стороны Хачериди, но Промес не смог переиграть Пасхалакиса.

ПАОК победил со счетом 3:2, Хачериди отыграл полный матч и получил предупреждение. Его партнер по команде украинец Евгений Шахов вошел в игру со скамейки запасных на 84-й минуте.

Через неделю команды сыграют ответный матч в Москве.

Как сообщал УНИАН, УЕФА по-прежнему разводит украинские и российские клубы на жеребьевках еврокубков. Киевское "Динамо" и московский "Спартак" в любом случае не сыграют между собой в следующем раунде плей-офф Лиги чемпионов.