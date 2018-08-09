Шевченко и Пятов проголосовали за лучшего игрока и тренера мира в опросе ФИФА

Главный тренер сборной Украины и капитан "сине-желтых" на первое место в списке лучших футболистов мира поставили Луку Модрича.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и капитан команды Андрей Пятов отдали свои голоса в опросе за лучшего футболиста мира и лучшего тренера в премии «The BEST FIFA Football Awards».

Как сообщает официальный сайт ФФУ, Шевченко назвал лучшим игроком года хавбека «Реала» и сборной Хорватии Луку Модрича, на втором месте расположил игрока сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду, а на третьем – форварда «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна.

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Выбор Пятова по первым двум позициям идентичен, но на третье место он поставил форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.

В голосовании за лучшего тренера этого года Шевченко назвал лучшим Дидье Дешама, который со сборной Франции стал чемпионом мира-2018. На втором месте он разместил экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана, на третьем – Хосепа Гвардиолу, который с «Манчестер Сити» выиграл АПЛ в этом году.

Пятов назвал лучшим тренером мира Зинедина Зидана, на второе место поставил тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, а на третье – Дидье Дешама.

Церемония награждения «The BEST FIFA Football Awards» состоится 24 сентября в Лондоне.